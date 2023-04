Serkan Yavuz: Fremdflirt im Club! Bittere Klatsche für Freundin Samira Klampfl

Wie "Promiflash" nun berichtet soll der einstige Bachelorette-Kandidat nun in einem Regensburger Nachtclub einer anderen Frau verdächtig nah gekommen sein. Auf den Bildern, die Serkan auf frischer Tat ertappen, flüstert ihm die unbekannte Blondine etwas ins Ohr, während er verträumt nach vorne schaut und seinen Kopf dann sogar sehr eng zu ihr dreht. Weiter soll eine Zeugin berichten: "Ich habe seinen Kollegen gefragt, was Samira wohl dazu sagen würde und er meinte: 'Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.'"

Auweia, das klingt ganz schön nach einem Fremd-Flirt. Doch Serkan will das nun nicht auf sich sitzen lassen. Der "Kampf der Realitystars"-Kandidat meldet sich in seiner Instagram-Story zu Wort und klärt auf: "Entspannt euch, Leute. [Das] war eine Unterhaltung gestern im Club, wo es laut ist, das Foto sieht dramatischer aus, als es ist". So so, ob er seine Samira damit auch von seiner Unschuld überzeugen kann? Die Mutter ihrer gemeinsamen Tochter Nova äußerte sich noch nicht zu dem Ganzen...

