Serkan Yavuz: Noch mehr Frauen! Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht

Wie "Bild" berichtet, soll er Samira mit einer Kellnerin in Regensburg betrogen haben. Dabei soll es sich um den Seitensprung gehandelt haben, der schließlich sogar zum Ehe-Aus geführt habe. "Serkan ist regelmäßig in Regensburg unterwegs, mietet sich dort abends Tische in Bars und Klubs. Im Dezember soll er dabei eine Kellnerin kennengelernt haben – und dann ist nachts wohl etwas zwischen beiden gelaufen", so ein Insider gegenüber "Bild".

Auch Reality-TV-Star Kevin Schäfer (35) mischt im Drama um Serkan mit. Im RTL+-Podcast "Sendezeit mit Nura" posaunt er nun raus: "Ich weiß, dass Eva jetzt nicht die Einzige war von Serkan. Eine gute Freundin von mir hatte auch was mit Serkan. Vor Kurzem sogar noch ..." Damals war er definitiv noch mit Samira zusammen! "Das war Ende letzten Jahres irgendwann. Da habe besagte Freundin ihn am Morgen nach einem Event nämlich angerufen, um mitzuteilen: 'Ich muss dir was erzählen: Ich hatte was mit Serkan'", so Kevin weiter.