Loredana Wollny: Schwangerschafts-News nur kurz nach Hochzeit mit Servet

Kaum ist der große Tag vergangen, überrascht Loredana Wollny (21) mit einem sehr privaten Einblick in ihr Familienleben: Nur zwei Wochen nach ihrer Traumhochzeit mit Servet Özbek (25) in der Türkei spricht die TV-Bekanntheit offen über ihren Kinderwunsch. In einer Instagram-Fragerunde am 1. und 2. Mai 2025 ließ sie keinen Zweifel: Ja, Baby Nummer zwei ist quasi schon unterwegs!

Auf die direkte Frage eines Fans "Plant ihr ein zweites Baby?" antwortete sie ohne Zögern mit "Ja". Doch damit nicht genug – als nachgehakt wurde, ob sie bereits wieder schwanger sei, gestand sie: "Leider noch nicht". Eine Aussage, die vermuten lässt, dass das junge Paar aktiv an weiterem Nachwuchs arbeitet. Die Baby-News könnten also schon bald folgen.