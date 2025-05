Heino: Ballermann statt Ruhestand! Schlagerstar ersetzt Mia Julia

Heino übernimmt die Bierkönig-Slots von Ballermann-Star Mia Julia, die künftig im Megapark auftritt. Für den Altstar ist es nicht das erste Mal auf der Insel: Schon in den 80ern soll er dort Roy Black vertreten haben. Doch diesmal läuft alles größer – auch finanziell: Mit einer angeblichen Gage von 25.000 Euro pro Auftritt gilt Heino laut Bild als bestbezahlter Ballermann-Act aller Zeiten - und der Älteste! "Er hat Lust auf Party und ist top in Form", sagt Heinos Manager über die Party-Legende.

Auch musikalisch hat sich Heino an die neue Party-Umgebung angepasst: Seine neue Single "Ein Gläschen am Morgen" scheint wie gemacht für den Malle-Sommer. Darin heißt es: "Ein kleines Gläschen, ein Gläschen am Morgen / Vertreibt alle Sorgen und tut mir so richtig gut (…) Ja, das hätte ich am liebsten jeden Tag." Das Musikvideo sorgt zusätzlich für Aufsehen. Mit dabei: Erotikmodel Micaela Schäfer, die sich leicht bekleidet im Planschbecken räkelt. Wasserpistole und Cocktailglas inklusive! Mehr Ballermann geht nicht!