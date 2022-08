Shakira: Bitter! Ex Gerard Piqués datet eine 23-Jährige

Ihre Beziehung wollen Gerard und Clara jedoch noch nicht an die Öffentlichkeit tragen, heißt es von dem Insider weiter. Seinen Aussagen zu Folge, haben die beiden sogar alle Social Media Profile der 23-jährigigen Studentin gelöscht, sodass niemand Bilder von ihr finden kann. Jedoch versichert die Quelle auch: "Aber alle in ihrem Umfeld wissen, was los ist". Scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Wahrheit ans Licht kommt.

