Shania Geiss: Abrechnung mit Papa Robert! Sie hat die Nase voll

In dem Podcast "Die Geissens" sprechen Shania und Davina noch einmal über den schrecklichen Abend. Mama Carmen versucht, die beiden zu beruhigen: "Die Tür ist kugelsicher, da kommt keiner rein!" Shania erzählt, durch die Rollläden in ihrem Zimmer geschaut zu haben, um herauszufinden, was los ist. "Warum guckst du nicht auf unseren Videokameras?", will Robert wissen. Und die Antwort hat es in sich: "Weil unsere Kameras überhaupt nicht gut platziert sind!" Rumms!

Für den Vorwurf seiner Tochter hat Robert zunächst kein Verständnis. Doch Shania bleibt hartnäckig! "Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir keine Kamera hier hinten haben", klagt sie. Zum Schluss scheint der Unternehmer dann doch zu verstehen, dass er etwas unternehmen muss, damit seine Töchter sich sicherer fühlen können. Er hat sich vorgenommen, weitere Sicherheitskameras zu installieren. Und er gibt seinen Sprösslingen für den Ernstfall noch einen Rat mit: "Panik-Button drücken und die Polizei anrufen!"

Bleibt zu hoffen, dass die Familie nie wieder in so eine Situation kommen muss ...