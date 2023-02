Sharon Battiste bei "Let's Dance": Unfair? Sie hat früher professionell getanzt!

Neben dem Schauspielern und Modeln hat die Tanzshow-Kandidatin allerdings noch eine weitere große Leidenschaft, die für ihre Mitstreiter brandgefährlich werden könnte. Als Martin Tietjen sie im RTL "Let’s Dance"-Podcast fragt, ob sie tanzen kann, ist ihre Antwort ganz klar ja. Und wie! Die Bachelorette tanzt seit ihrer Kindheit professionell im TSC Hofheim und nahm bereits an vielen Wettbewerben und Meisterschaften teil.

Sie selbst sagt: "Ich habe jahrelang Garde und Showtanz in einer Gruppe getanzt, war dort auch Trainerin und habe dementsprechend Rhythmus. Ich konnte mir damals ganz gut die Choreographien merken und war relativ gut in dem was ich da gemacht habe." Sie war ein stolzes Funkenmariechen, nahm mit ihrer Gruppe an unzähligen Turnieren teil, um Punkte zu sammeln und qualifizierte sich für diverse Meisterschaften.

Ist das nicht irre unfair den anderen Promis gegenüber? Nicht ganz, denn Sharon versichert: "Von Standard-Tänzen habe ich überhaupt keine Ahnung, das ist für mich komplett neu." Außerdem sollen schon sieben Jahre vergangen sein, seit Battiste zum letzten Mal übers Tanzparkett schwebte: "Ich habe meine Leidenschaft danach etwas aus den Augen verloren."