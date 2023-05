Sharon Battiste: "Let's Dance"-Comeback! Sie kehrt zurück

Sharon hatte bereits vor der Entscheidung eine böse Vermutung. "Ich habe angefangen zu tanzen und wusste, dass das mein letzter Tanz ist", erzählt sie jetzt im offiziellen "Let's Dance"-Podcast. Spurlos ist der Rauswurf trotzdem nicht an der ehemaligen "Bachelorette" vorbei gegangen. "Natürlich bin ich sehr traurig", gibt sie zu. Trotzdem ist ihr eine riesige Last von den Schultern gefallen. "In den letzten Wochen hat irgendwie immer irgendetwas nicht gestimmt."