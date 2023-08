Sharon Battiste & Jan Hoffmann: Süße Neuigkeiten vom Bachelorette-Paar

Warum die beiden so gut harmonieren? Im Gegensatz zu Sharon hat Jan zum Beispiel wenig Interesse an öffentlichen Auftritten – so kommen sich schonmal keine Egos in die Quere. "Wir ergänzen uns einfach richtig gut", so Sharon. Umso toller, dass nicht nur Casting, sondern auch Schicksal beim Kennenlernen halfen! "Ich war schon im Vorjahr als 'Bachelorette' im Gespräch, daraus wurde aber nichts. Und auch Jan war ein Jahr zuvor als Kandidat angefragt. Somit sind wir unabhängig voneinander durch einen bloßen Zufall in der neunten und nicht in der achten Staffel gelandet. Sonst hätten wir uns wohl niemals kennengelernt!"

Jetzt also der nächste Schritt. "Ich bin gut in Hannover angekommen", berichtet Sharon per Insta-Story, während sie im vollgepackten Auto sitzt. Zwar stehen aktuell noch ein paar Hürden im Weg – ihr Haus ist nicht fertig, der Umzug ins gemeinsame Nest ist auf Ende des Jahres verschoben. Aber: Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!