Sharon Battiste: Bitterer Zwischenfall! Bedeutet das ihr "Let's Dance"-Aus?

Die Fans sind in großer Sorge, weil in den letzten Tagen so wenig von Sharon und Valentin auf Instagram kam. "Es ist alles in Ordnung, wir nutzen nur gerade jede Sekunde im Training, da es einen kleinen gesundheitlichen Zwischenfall gab", erklärt die Ex-"Bachelorette" jetzt in ihrer Story. "An der Stelle auch noch mal gute Besserung an Valentin und vielen Dank an Renata für deine Unterstützung." Seine Ehefrau schient kurzfristig das Tanztraining übernommen zu haben. Lässt sich nur hoffen, dass Valentin bis Freitag wieder fit ist...

