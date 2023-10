Shirin David: Das geht mit Schauspieler Michael B. Jordan!

Huch, was geht denn da zwischen Shirin David und Hollywoodstar Michael B. Jordan? Die Rapperin ist inzwischen nicht mehr aus der deutschen Medienwelt wegzudenken. So machte sie sich nicht nur als Musikerin und Influencerin einen Namen, auch als Coach bei "The Voice of Germany" ist die 28-Jährige aktuell zu sehen. Und als wäre das nicht genug, startete Shirin vor Kurzem auch noch ihren eigenen Podcast. In "DirTea Talk" spricht die Rapperin regelmäßig mit verschiedenen Gästen über Gott und die Welt. In der aktuellen Folge plaudert Shirin mit Fußballspielerin Alisha Lehmann und beantwortet mit ihr zusammen pikante Fragen. Dabei kommt ein spannendes Detail über ihr sonst so geheimes Datingleben ans Licht!