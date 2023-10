Giovanni Zarrella & Shirin David: "Ich will dich!" Liebesknaller bei "The Voice"

In der letzten Folge von "The Voice of Germany" wollte Giovanni seinem Kumpel Ronan zeigen, was typischer deutscher Schlager ist. Erst performte er "Ein Stern (...der deinen Namen trägt)" von DJ Ötzi, dann "Wahnsinn" von Wolfgang Petry. Das Publikum und die Coaches grölten aus vollem Hals mit. Doch das Ende überraschte. Kurzerhand textete er den Song für seine Kollegin um: "Längst weiß ich, was ich will. Shirin, ich will dich!", sang der Schlagerstar. "Awww!", schrie Shirin begeistert und umarmte Giovanni. "Das war wunderschön!"