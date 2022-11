Sido: Enthüllt! Seine Ex steht auch auf Frauen

Weiter ließ die Sängerin ebenfalls durchsickern, was sie an Frauen besonders anziehend findet. Sie stehe da auf das "ganz softe, sensible und weiche", was ein Mann laut ihr nicht habe. Das Zusammenleben mit einer Frau sieht Doreen jedoch kritisch: "Ich war zwar schon mit Frauen zusammen, aber das Zusammenleben stelle ich mir komplizierte vor als mit einem Mann. Ich glaube, ich würde eine Macke kriegen". Dennoch sei sie ganz offen, was das Geschelcht ihres nächsten Partners angeht: "Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte. Ich würde mir immer irgendwie die Freiheit lassen wollen, beides haben zu können."

Wer in der diesjährigen Staffel den Sieg bei "Promi Big Brother" nach Hause holt, bleibt abzuwarten. Welche Bewohner dies bereits geschafft haben, erfährst du im Video: