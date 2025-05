Sido: Rache seiner Ex-Frauen! Jetzt packen sie aus

Es ist Girlpower der ganz besonderen Art: Sidos Ex-Freundin Georgina Stumpf wohnt inzwischen bei Ex-Frau Charlotte Würdig, die sie nach der Trennung samt Tochter kurzerhand bei sich aufgenommen hat. Jetzt haben sie einen gemeinsamen Podcast in Planung. Titel: "The Real Ex Wives", Start: noch im Mai! Georgina selbst spricht offen über ihre Vergangenheit mit Sido: "Es war eine toxische Beziehung", verriet sie – und erzählte, wie sie währenddessen in eine Kokainsucht abrutschte. Den Weg zurück ins Leben fand sie Anfang 2024 in einer Entzugsklinik – und in Charlottes Gästezimmer. Die beiden Frauen verstehen sich blendend und hatten bereits während Georginas und Sidos Beziehung ein enges Verhältnis.