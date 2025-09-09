Marvin Kleinen & Jennifer Degenhart im „Sommerhaus” 2025: Kann ihre Beziehung das überstehen?
Das „Sommerhaus” als Festigung ihrer Liebe? Jenni und Marvin wagen sich in die TV-WG. Doch übersteht ihre Beziehung diesen Härtetest?
Hält die Beziehung von Marvin Kleinen und Jennifer Degehart das „Sommerhaus” aus?
© RTL / Stefan Gregorowius/ Werner/ Grellert
Das „Sommerhaus der Stars” steht für Beziehungsproben, Drama und jede Menge Emotionen. In diesem Jahr stellen sich auch Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) dem ultimativen TV-Härtetest. Doch wie stabil ist ihre Liebe wirklich, und hat ihre Beziehung nach den zahlreichen Höhen und Tiefen überhaupt eine Chance, die Herausforderungen zu überstehen? Wir werfen einen Blick auf ihre Anfänge als Paar, ihre Dynamik – und was Zuschauer in der neuen Staffel erwarten dürfen.
Reality-TV als Liebesbühne: Marvin und Jennifer – ein Paar für die Kamera?
Marvin Kleinen, einst als „kleiner Bruder von Calvin Kleinen“ bekannt, hat längst sein eigenes Kapitel im Reality-TV aufgeschlagen. Spätestens seit seiner Teilnahme an „Are You The One – Realitystars in Love“ 2023 kennt ihn das Fernsehpublikum. Dort flogen bereits zwischen ihm und Jennifer Degenhart die Funken. Das „Perfect Match“ blieb den beiden zwar in der Show verwehrt, doch im echten Leben matchte es dann doch. Ihr Liebesouting folgte bereits beim großen Wiedersehen der Show.
Beziehungsdrama statt Honeymoon: Trennung und Comeback vor den Kameras
Was zunächst nach einer stabilen Beziehung aussah, bewies schnell: Bei Marvin und Jenni wird es nie langweilig. Nur ein knappes Jahr nach Marvins Umzug zu Jenni nach Köln verkündeten beide im Herbst 2024 das Liebes-Aus auf Instagram. Die genauen Trennungsgründe behielten sie zunächst für sich.
Doch das endgültige Ende war es nicht: Schon im Januar 2025 fanden die beiden durch „Ex on the Beach“ wieder zueinander. Trotz Jennis Vorwurf, Marvin sei in der Beziehung zu eifersüchtig gewesen, fiel die Entscheidung in der Show trotz einiger anderer Flirts am Ende klar für ein Liebes-Comeback aus. Einige Tränen, intensive Gespräche – und die Beziehung bekam eine zweite Chance. Zurück aus der Villa, lebten sie nicht nur wieder zusammen, sondern bekräftigten, wie wichtig sie einander seien.
Die Blitz-Versöhnung sorgte für Spekulationen: Waren sie jemals wirklich getrennt? Einige Zuschauer äußerten Zweifel. Doch von diesen Gerüchten wollten beide nichts wissen.
Herausforderung Sommerhaus: Stabil genug für den nächsten Stresstest?
Der nächste Prüfstein für die Beziehung ist das berühmte „Sommerhaus der Stars” in Bocholt-Barlo. Das TV-Format ist berüchtigt dafür, die Beziehungen auf die Probe zu stellen und auch gefestigte Paare ins Wanken zu bringen. Marvin ist überzeugt: „Wir lieben uns sehr und haben nie aufgehört, uns zu lieben.“ Er sieht das „Sommerhaus“ sogar eher als Chance, ihre Beziehung weiter zu festigen.
Doch eines steht fest: Marvin und Jenni sind kein klassisches Harmonie-Pärchen. Sie geraten auch mal aneinander, sind impulsiv und emotional – diese Eigenschaften haben sie bereits bei „Ex on the Beach“ eindrucksvoll demonstriert. Turbulenzen und Diskussionen sind also im „Sommerhaus“ vorprogrammiert. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass sie gemeinsam an den Herausforderungen wachsen. Gerüchten zufolge soll der große Knall diesmal auch eher von anderen Kandidaten ausgehen. Marvin und Jenni hingegen wollen eins: Gemeinsam stark bleiben und sich gegen die anderen „Sommerhaus”-Paare durchsetzen!
Fazit: Mehr Drama oder echte Lovestory?
Ob ihre Liebe das „Sommerhaus“ ohne größere Blessuren übersteht, bleibt abzuwarten …