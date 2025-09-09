Doch das endgültige Ende war es nicht: Schon im Januar 2025 fanden die beiden durch „Ex on the Beach“ wieder zueinander. Trotz Jennis Vorwurf, Marvin sei in der Beziehung zu eifersüchtig gewesen, fiel die Entscheidung in der Show trotz einiger anderer Flirts am Ende klar für ein Liebes-Comeback aus. Einige Tränen, intensive Gespräche – und die Beziehung bekam eine zweite Chance. Zurück aus der Villa, lebten sie nicht nur wieder zusammen, sondern bekräftigten, wie wichtig sie einander seien.