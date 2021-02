Silvia Wollny: Die Fans gehen auf sie los

Und Silvia? Der sind die Kritiker vermutlich herzlich egal! "Ich greif' nach den Sternen, wenn keine da sind", singt sie selbstironisch in ihrem Song. Außerdem stellt die Elffach-Mama klar, dass sie hinter allem steht, was sie tut. In einer Zeile heißt es: "Und was bis jetzt war: nichts davon nehm‘ ich zurück!"

Die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" könnt ihr auch HIER bei TVNOW streamen.*

Vor kurzem herrschte auch bei Sarafina Wollny und Ehemann Peter dicke Luft! Mehr zur Ehe-Krise erfahrt ihr im Video: