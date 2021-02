Silvia Wollny: Jetzt lässt sie die Bombe platzen

Ihre Familie ist mächtig stolz auf das Ergebnis. Sarafina und Peter preisen den Song bereits in ihren Instagram-Storys an. Estefania, die auch gerade ihre Single "Unkaputtbar" veröffentlicht hat, richtet im Netz rührende Worte an ihre Mama: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unendlich stolz ich auf dich bin. Du hast mir damals die Hand gereicht und bist mit mir den Weg gegangen, damit ich meinen Traum verwirklichen kann. Du warst mein größtes Vorbild und bist es immer noch."

Vor kurzem herrscht bei Sarafina und Peter dicke Luft! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: