Silvia Wollny: Große Sorge! "Mama hat gesundheitliche Probleme"

In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" hat Silvia mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Ich bin platt und ausgelaugt! Es war alles zu viel die letzte Zeit", klagt sie. Ihre Töchter machen sich große Sorgen. "In letzter Zeit stand ganz viel an. Eine wunderschöne Vierfachtaufe, wo aber auch ganz viel Arbeit hinter steckt. Dann gab es zwischen Lavinia und Tim eine kleine Krise. Das sind alles Dinge, die Mama sehr mitnehmen. Dazu kommt, dass die Mama generell ein fleißiger Mensch ist. Sie ist immer und überall zur Stelle. Die Mama vergisst gerne, dass sie nicht mehr die Jüngste ist", erzählt Sylvana (32). Schwester Sarafina (29) führt weiter aus: "Mama hat gerade einige gesundheitliche Probleme. Druck im Kopf, der mal schlimmer ist, mal weniger. Immer mal Probleme mit einem Auge. Manchmal sieht sie gar nichts mehr. Gleichgewichtsstörungen und Wortfindungsstörungen." Ohje, das hört sich ja gar nicht gut an...