Silvia Wollny: Große Sorge! "Mein Arm hängt leblos runter"

Als Silvia sich schlafen legen wollte, merkte sie plötzlich "einen kleinen Stich im rechten Oberarm." Doch dann wurde es immer schlimmer. "Ich spürte einen Riesenschmerz in der oberen Schulter, der komplett runterging bis nach innen, und auf die ganze rechte Seite bis unter den Arm und in die Brust", berichtete die Elffach-Mama ihren Instagram-Followern weiter. "Der Arm hängt leblos nur noch so runter!"