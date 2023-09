Silvia Wollny: "Harald"-Kette abgelegt! Das ist der wahre Grund

Zuletzt hat Silvia Wollny plötzlich die berühmte "Harald"-Kette abgelegt. Viele Fans hat das erschrocken. Nun packt Silvia selber aus, was das bedeutet.

Sie hat eine Frage-Antwort-Runde bei Instagram gestartet. Einem Fan ist aufgefallen, dass sie die besagte Kette nicht mehr trägt. "Hat das was mit den Trennungsgerüchten zu tun?", will dieser wissen. Die Antwort der 58-Jährigen ist eindeutig: "Habe mehrere, ziehe nicht nur eine an." Damit nimmt sie den Spekulationen den Wind aus den Segeln. Zwischen Harald und ihr ist alles gut. Und nun sind hoffentlich auch die Fans endlich beruhigt...