Silvia Wollny: Heimliche Adoption? Sie äußert sich zu den Gerüchten

Silvia Wollny (59) ist bereits Mutter von elf Kindern. Seit Jahren wird ihre Rasselbande bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" in ihrem turbulenten Alltag als Großfamilie begleitet. Ein Protagonist taucht da ebenfalls immer wieder auf der Bildfläche auf – Kevin Haupt (34). Zwar ist er offiziell kein Wollny, jedoch gehört er fast schon zur Familie, denn er ist Patenonkel von Sarafina (29) und Peter Wollnys (31) Zwillingen Emory (3) und Casey (3) und eng mit allen befreundet. Nun machten Gerüchte die Runde, Silvia Wollny habe den guten Freund der Familie sogar adoptiert. Was ist dran an dieser Vermutung?