Silvia Wollny: "Let's Dance"-Hammer! Jetzt spricht sie Klartext

Via "Instagram" hatten die Fans von Silvia Wollny nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen! Silvia stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab gleichzeitig eine interessante Antwort darauf, ob "Let's Dance" für sie als Showformat in Frage kommt! So wollte nämlich ein neugieriger Follower wissen, ob sich Silvia vorstellen könnte, bei der Tanzshow teilzunehmen? Die Antwort der Power-Mami darauf fiel eindeutig aus. So erklärte sie: "Eher nicht mit zwei linken Füßen." Wie schade! Ihre Anhänger kommen also nicht in den Genuss, Silvia in "Let's Dance"-Aktion zu sehen. Bleibt somit nur abzuwarten, ob Silvia ihre Entscheidung nicht doch nochmal überdenkt...