Silvia Wollny: Mega-Ausraster! Sie legt sich mit RTLzwei an

Die Fans können Silvias Wut gut nachvollziehen. "Das war einfach nur unfair!“, stimmte ihr ein Follower zu. Ein anderer kommentierte: "Die Rennleitung hätte eingreifen müssen! Es wurde am Anfang gesagt, es darf keiner absichtlich in die Bande gedrückt werden. Der Herr Cordalis hat Peter mit Absicht in die Bande gedrückt und hat nicht mal zur Seite gelenkt." Mittlerweile ist der Post jedoch wieder von Silvias Instagram-Seite verschwunden...

