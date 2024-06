Silvia Wollny: Skandal nach der Aussprache mit Jeremy-Pascal!

Nachdem Silvia sich aus gesundheitlichen Gründen für einige Zeit zurückzog, meldete sie sich kürzlich wieder zurück. "Nach langer Zeit seht ihr mich morgen um 20 Uhr bei TikTok mit Jeremy Pascal", kündigte die TV-Mutti auf Instagram an - und verwendete ausgerechnet ein Bild von von Calanthas Tochter Cataleya, die sie vor einiger Zeit adoptiert hat. "Wieso muss man dieses Foto auswählen und keins von euch beiden?", schimpfte ein User. Ein anderer schrieb knallhart: "Ich mag ja die Wollnys sehr gerne, aber ein Foto von Cataleya posten, um zu verkünden, dass man mit dem Sohn live geht, wo man genau weiß, dass Probleme zwischen Jeremy und Calantha herrschen, finde ich dann doch etwas respektlos! Es geht niemanden was an, was im Hintergrund der Familie passiert, aber jedes andere Foto eventuell von Silvia und Jeremy selbst hätte doch gereicht."