Silvia Wollny: Traurige Trennung

Familienoberhaupt Silvia will an der Sendung "Kampf der Realitystars" teilnehmen. Dummerweise muss sie für den Dreh einige Wochen nach Thailand reisen. Plötzlich kommen große Zweifel auf. Kann sie ihre Kids und Freund Harald so lange allein lassen? Außerdem ist Tochter Sarafina schwanger mit Zwillingen. Es bricht Silvia das Herz, der 26-Jährigen in dieser Zeit nicht unter die Arme greifen zu können. Steigt sie trotzdem in den Flieger? Oder macht die Elffach-Mama in letzter Sekunde einen Rückzieher?