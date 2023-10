Silvia Wollny & Harald Elsenbast: Großes Drama im Taurusgebirge!

Doch das ist nicht der einzige Stressfaktor. Immer wieder fliegen bei Loredana und ihrem Servet die Fetzen. Erst vor kurzem hat er ihr einen romantischen Antrag gemacht, doch die 19-Jährige will mit der Hochzeit noch warten. Servet würde seiner Traumfrau dagegen am liebsten sofort das Ja-Wort geben. Beim Ausflug in die Berge sollen die beiden endlich aussprechen. Ob sie eine Lösung finden? All das erfahren wir in den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"...

Ihr könnt nicht abwarten? HIER bei RTL+ könnt ihr die beiden neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bereits vorab streamen.*