Silvia Wollny: Zuckersüße Überraschung an ihrem 56. Geburtstag

Doch damit nicht genug. Auch Silvias jüngste Tochter Loredana widmet ihrer Mama einen langen Instagram-Post. "Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, zu lieben. Du hast du gezeigt, was Familie bedeutet. Du ganz allein hast uns gezeigt, was Zusammenhalt bedeutet. In Zeiten, wo jeder alles hingeschmissen hätte, hast du weiter gekämpft nur für uns. Du bist die stärkste Frau, die ich kenne", schwärmt die 17-Jährige. "Ich bin unglaublich stolz, deine Tochter zu sein. Vielleicht zeige ich das nicht oft, aber ich bin dir für alles, was du für uns tust, sehr dankbar und ich liebe dich über alles."