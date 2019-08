Simon Lorinser: So heiß ist der Model-Freund von Jenny Elvers!

Geburtsdatum: 30. August 1984

Geburtsort: Kanzach (bei Ravensburg)

Größe: 1,86 Meter

Augenfarbe: Braun

Haarfarbe: Braun

schwebt erneut im Liebesglück! 2013 machte die -Moderatorin mit ihrer Alkoholsucht Schlagzeilen. Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Goetz Elbertzhagen (2013), ging auch die Beziehung zu ihrem Verlobten Steffen von der Beeck (2017) zu Bruch. Heute hat sich der Big-Brother-TV-Star längst aus dem Scherbenhaufen erhoben und strahlt glücklich in die Kamera. Grund dafür ist sicher auch der neue Mann an ihrer Seite. Mit dem zwölf Jahre jüngeren Hamburger Model Simon Lorinser hat sich Jenny ein echtes Schmuckstück geangelt. Kaum zu glauben: Der Schönling hat die deutschlandweit bekannte Schauspielerin vor ihrem ersten Treffen nicht einmal gekannt. Und doch bewegt sich das Male-Model mit über 70 Tausend -Followern wie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken. Wie erst meint es Simon Lorinser wirklich mit Jenny Elvers?

Simon Lorinser: So lernte er Jenny Elvers kennen

Nach zahlreichen Affären und missglückten Beziehungen hat Jenny Elvers mit dem zwölf Jahre jüngeren Male-Model Simon Lorinser scheinbar endlich einen Glücksgriff gelandet. Seit März 2019 sind der gebürtige Süddeutsche und das It-Girl aus Amelinghausen nahe Lüneburg ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben über gemeinsame Freunde. Aktuell ist Simon bei der Modelagentur KULT in Hamburg unter Vertrag, hat allerdings zeitweilig in der Nähe seines Heimatdorfes Kanzach in Ravensburg studiert. Das junge Model zeigt sich gegenüber „ “ imponiert von seiner älteren und erfolgreichen Freundin: „Sie ist eine sehr intelligente Frau und was ich sehr an ihr schätze, ist ihr Humor.“

Gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn Paul Jolig lebt Jenny Elvers aktuell in der Lüneburger Heide, sprach aber 2019 gegenüber „RTL“ von Umzugsplänen nach Berlin. Sohnemann Paul stammt aus der verflossenen Beziehung mit dem Big-Brother-Insassen Alex Jolig, mit dem sich Jenny Elvers bis heute blendend versteht. Erst im Mai 2019 urlaubte die Patchwork-Familie gemeinsam auf den Kanarischen Inseln. Von seinem nagelneuen "Stiefpapa" Simon kann sich Jennys Sohn Paul allerdings einiges abgucken, denn immerhin strebt der Elvers-Jolig-Spross ebenfalls eine Modelkarriere an.

Jenny Elvers: Alkoholsucht treibt sie in die Betty-Ford-Klinik!

Vergönnt sei Jenny Elvers das neue Liebesglück in jedem Fall, denn hinter dem blonden TV-Star liegen harte Zeiten. 1995 erlangte die damals 23-jährige Jenny über Nacht Bekanntheit durch ihren legendären Unten-Ohne-Auftritt in Detlef Bucks Film „Männerpension“. Ab dem Jahr 2000 übernahm das unbekannte TV-Gesicht die Moderation diverser Talkshow-Formate, von KlatschTV bis hin zum RTL-Homeshopping-Kanal.

Doch 2012 wendet sich das Blatt. Nachdem Jenny Elvers bei einem Auftritt in der „NDR“-Vorabendtalkshow „DAS!“ 2012 sichtlich verwirrt und angetrunken wirkte, ließ sich die Moderatorin in die Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau einweisen. Nach ihrer Heilung thematisiert Jenny Elvers ihre schockierenden Erfahrungen als Suchtkranke ohne Scham im Fernsehen sowie in einem autobiographischen Buch. So bezeichnet sich der TV-Star auf den vielen Buchseiten mehrfach als „funktionierender Alkoholiker“ oder als „zitterndes, kotzendes, wackeliges Wrack“. Mittlerweile hat Jenny Elvers ihre Alkoholsucht überwunden. Im 2016 sprach die Kandidatin munter über ihren Entzug und ihr Seelenleben nach dem sozialen TV-Absturz: „Meine Tagesdosis vorher war vormittags eine Flasche Prosecco, nachmittags eine Flasche Wein und abends eine Flasche Wodka.“

Jenny Elvers: Alkohol-Geständnis

Simon Lorinser: Führt er ein Doppelleben?

Beim „TK MAXX Late Night Shopping“-Event in Berlin im Juni 2019 zeigte sich das frischverliebte Paar nun erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. An der Seite der medienbewussten TV-Moderatorin präsentierte sich Simon Lorinser zurückhaltend: „Ich bin eigentlich jemand, der nicht so gern im Vordergrund steht, daher ist das etwas ungewohnt, aber man kommt klar damit.“ Kaum zu glauben, denn ein Model sollte die vielen Kameras eigentlich gewohnt sein. Jenny dagegen scheint die auffallende Zurückhaltung des neuen Mannes an ihrer Seite weniger zu stören, so erzählt sie freudenstrahlend der „Gala“: „Ich bin sehr happy. Wir kennen uns schon länger. Ich würde nicht jemanden mitnehmen, den ich erst vorgestern kennen gelernt habe.“ Wohl wahr, das junge Paar wurde bereits im April 2019 bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch beobachtet. Kurze Zeit später tauchten jedoch geheime -Nachrichten von Simon Lorinser mit einer unbekannten Frau auf. Zwar hat sich Jenny Elvers noch nicht zu den brandheißen Gerüchten um ein Doppelleben ihres neuen Lovers geäußert, tauchte im Juli 2019 jedoch immer alleine bei Events auf.

Jenny Elvers: Ihre Ex-Freunde

Auch vor dem Kennenlernen mit ihrem neuen Lover war die RTL-Moderatorin kein Kind von Traurigkeit. Ob ihre problematische Beziehung mit dem Schauspieler Heiner Lauterbach (1996-2000), die Affäre mit dem "Fanta 4"-Musiker Thomas D. (1998) oder die schlagzeilenträchtige Romanze mit Alex Jolig (2000). In den 90er Jahren galt Jenny Elvers auf Grund ihrer langen Liste prominenter Verflossener als wahres Luder. An der Seite von Goetz Elbertzhagen fand Jenny 2003 sowohl ihr Liebesglück, als auch einen Ziehvater für ihren Sohn Paul. Doch 2013 folgte plötzlich die unschöne Trennung. 2017 scheiterte der nächste Beziehungs-Versuch mit dem Hamburger Unternehmer Steffen von der Beeck. Gegenüber der "Gala" zog Jenny 2018 die Bilanz und erzählte: "Ich hatte Männer, die mir nicht gut getan haben. Ich habe Dinge gesehen, von denen ich hätte lernen können, es besser zu machen. Und ich hätte mir viel Kummer erspart, wäre ich früher aus den Beziehungen ausgebrochen."

Bei den Bambi Awards 2004 waren Jenny Elvers und ihr heutiger Ex-Mann Goetz Elbertzhagen noch frisch verliebt Foto: Getty Images

Doch da Simon Lorinser keine Nachrichten liest und kein Fernsehen schaut, wie er beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" im Juni 2019 erklärte, scheint Jennys neuer Freund die vielen Männer-Geschichten seiner Liebsten noch gar nicht zu kennen. Bleibt zu hoffen, dass die TV-Moderatorin, die in der Vergangenheit kein gutes Händchen bei der Männerwahl bewies, endlich ihre große Liebe getroffen hat. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt…

