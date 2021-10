Simone Mecky-Ballack: Nach Tod von Sohn Emilio - Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Simone und Noura haben sich vor 15 Jahren in ihrer Boutique kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Nach dem Tod von Emilio ließ Noura sofort alles stehen und liegen, um ihre Freundin zu unterstützen. Auf Instagram veröffentlicht Simone jetzt einen emotionalen Post. "Meine liebe Freundin Noura, heute will ich dir einfach Danke sagen. Du warst in den schwersten Stunden meines Lebens an meiner Seite. Du hast nicht gezögert und bist mit Mann und Kindern zu uns nach Portugal gereist...", schreibt die Ex-Frau von Michael Ballack. "Ihr habt uns jeden Tag Essen gebracht und euch gekümmert. Mich einfach nur in den Arm genommen und wir haben zusammen geweint..." Noura habe sich um Sachen gekümmert, zu denen Simone in der Situation nicht in der Lage gewesen wäre.