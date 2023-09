Simone Ballack: Traurige Botschaft! Wie soll sie das ertragen?

Noch vor wenigen Jahren war der 19. September im Hause Ballack ein Freudentag. Seit 2 Jahren hat er sich jedoch in das Gegenteil verwandelt - an diesem Tag wäre Simone und Michael Ballacks Sohn Emilio in diesem Jahr 21 Jahre alt geworden. Das Schicksal hatte jedoch andere Pläne. Mit nur 18 Jahren starb Emilio am 5. August 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal. Die Trauer um ihren Sohn sitzt bei Mama Simone noch immer tief. Nun sendet sie ihm emotionale Geburtstagsgrüße in den Himmel.