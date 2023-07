Simone Mecky-Ballack: Trennung! Jetzt ist alles aus

Wie "Bunte" berichtet, haben Simone Mecky-Ballack und ihr Ehemann wohl schon seit Längerem mit Ehe-Problemen zu kämpfen. So soll Andreas sich bereits im September 2022 eine eigene Wohnung gesucht haben und schon ein paar mal vorübergehend ausgezogen sein. Jetzt soll endgültig Schluss sein und der 50-Jährige soll aus dem gemeinsamen Haus am Starnberger See ausgezogen sein. Ein offizielles Statement gibt es bislang weder von Simone noch von Andreas.

Im letzten Jahr ließ Simone allerdings bereits in einem Interview mit "Bunte" durchsickern, dass ihre beiden Söhne Louis und Jordi der Grund seien, dass ihr "Leben weiter geht". Ihren Ehemann Andreas erwähnte sie nicht.