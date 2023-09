"Sing meinen Song": DAS sind die Teilnehmer der neuen Staffel

Johannes Oerding fungiert auch in der 11. Staffel wieder als Gastgeber und führt durch die erfolgreiche Musik-Show. "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren! Vielen lieben Dank auch an das 'Sing meinen Song'-Team für das Vertrauen!", freut sich der Sänger auf die kommende Zeit.

VOX zeigt die neuen Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Frühjahr 2024. Im Anschluss an jede Sendung läuft eine Folge der Doku-Reihe "Die Story", in der VOX die Künstler und Künstlerinnen auch in der 11. Staffel in persönlichen Momenten begleitet und ihre Karriere und ihr Leben dokumentiert.