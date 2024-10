Sarah Engels: Emotionaler Ausbruch! "Diese Hilflosigkeit"

2011 trat Sarah Engels in der Castingshow DSDS an. Mit jungen 18 Jahren startete sie danach ihr Gesangs-Karriere, ohne zu wissen, worauf sie sich einließ. Nun, 15 Jahre später, ist die Sängerin bei "Sing meinen Schlager" zu Gast und wird unfreiwillig mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Nachdem bereits Matthias Reim (66) in Folge 1 die Emotionen bei Sarah Engels hat hochkochen lassen, drehte sich in Folge 2 alles um Musikerin Marianne Rosenberg, doch auch sie löste etwas in der einstigen DSDS-Kandidatin aus.

Dass Marianne Rosenberg ebenfalls als Teenager, mit gerade einmal 14 Jahren, einen Gesangs-Wettbewerb und damit einen Plattenvertrag gewann, ließ die zwei Frauen direkt verbündet fühlen. Als die "Er gehört zu mir"-Interpretin berichtet, dass sie sich durch ihr junges Alter in der Musik-Industrie immer als "Küken" gefühlt hat – "die waren ja alle zehn bis 15 Jahre älter als ich" – platzt es aus Sarah Engels heraus.