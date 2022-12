So verliebt! Jetzt sollen für Brad Pitt wieder die Hochzeitsglocken läuten

Die letzten sechs Jahre waren nicht leicht für Brad Pitt. Erst die Schock-Scheidung von Angelina Jolie, dann der schier endlose Streit um die Kinder. Ein Alkoholentzug. Und die Flucht aus Hollywood, fort in die einsamen Berge von Santa Barbara, wo Brad sich ein Haus am Strand gekauft hat. "Ich habe mich hier mehr oder weniger verschanzt", so der Star. Liebe? Damit schien der 59-Jährige abgeschlossen zu haben. Außer ein paar kurzfristigen Flirts lief nicht viel, Brad widmete sich lieber seiner neuen Leidenschaft, der Kunst. Doch plötzlich ist alles anders!

