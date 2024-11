Sommerhaus 2024: Das gab es noch nie! Paar stürmt schon während des Votings raus

Nach diesem Ereignis geht es in Folge 10 Schlag auf Schlag. Denn es findet nicht nur das Halbfinale, sondern auch noch das Finale statt. Nachdem Umut und Emma raus sind, trifft es als nächstes Alessia und Can sowie Theresia und Stefan. Im Finale stehen somit Sam und Rafi dem Nachrücker-Paar Lorik und Denise gegenüber. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen gelingt es letztendlich Sam und Rafi am schnellsten, im finalen Spiel Bälle in die vorgesehenen Löcher zu werfen. Damit gewinnen sie das "Sommerhaus" 2024 und gehen mit 50.000 Euro mehr in der Tasche nach Hause.

"Sommerhaus der Stars" 2024: Der Gewinner steht fest – alle Infos im Video: