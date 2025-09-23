„Sommerhaus“: Bei Marvin Kleinen droht das Aus – und die Trennung von Jennifer

Die 27-Jährige reagiert fassungslos und bricht in Tränen aus. Doch anstatt Reue zu zeigen, kommentiert Marvin ihre Emotionen abwertend als „cringe“. Auch die prominenten Mitbewohner greifen ein und erklären ihm, dass er zu weit gegangen sei. Doch Marvin verteidigt sich weiter und schiebt Jennifer die Schuld zu: Sie habe ihn „getriggert“. Am nächsten Tag spitzt sich die Lage weiter zu. Marvin erklärt, dass er am liebsten sofort seine Koffer packen und die Show verlassen würde. Er schlägt sogar vor, gemeinsam zu gehen, um die Probleme abseits der Kameras zu klären. Doch Jennifer will sich nicht kampflos geschlagen geben und hält am Spiel fest – auch wenn sie sichtlich unter der Situation leidet.