„Sommerhaus“: Bei Marvin Kleinen droht das Aus – und die Trennung von Jennifer
Schockmoment im „Sommerhaus der Stars“: Marvin Kleinen packt ein Intim-Geheimnis seiner Freundin Jennifer Degenhart aus – und bringt danach sogar einen freiwilligen Auszug ins Gespräch.
Wie geht es bei Jennifer und Marvin im Sommerhaus weiter?
In der aktuellen Folge vom „Sommerhaus der Stars” wird es für Marvin und Jennifer besonders brenzlig. Bei einer Unterhaltung über Nacktshootings macht Jennifer klar, dass sie sich selbst für 500.000 Euro nicht für den Playboy ausziehen würde. Eigentlich eine harmlose Aussage – doch Marvin reagiert nicht unterstützend, sondern höhnisch. Dann der Tiefpunkt: Vor laufenden Kameras erzählt er, dass Jennifer für ein früheres Casting freizügige Fotos verschickt habe, die offenbar sogar intime Einblicke zuließen. Für seine Freundin ein klarer Vertrauensbruch – und das vor einem Millionenpublikum.
Marvin spricht Klartext – Jennifer bricht in Tränen aus
Die 27-Jährige reagiert fassungslos und bricht in Tränen aus. Doch anstatt Reue zu zeigen, kommentiert Marvin ihre Emotionen abwertend als „cringe“. Auch die prominenten Mitbewohner greifen ein und erklären ihm, dass er zu weit gegangen sei. Doch Marvin verteidigt sich weiter und schiebt Jennifer die Schuld zu: Sie habe ihn „getriggert“. Am nächsten Tag spitzt sich die Lage weiter zu. Marvin erklärt, dass er am liebsten sofort seine Koffer packen und die Show verlassen würde. Er schlägt sogar vor, gemeinsam zu gehen, um die Probleme abseits der Kameras zu klären. Doch Jennifer will sich nicht kampflos geschlagen geben und hält am Spiel fest – auch wenn sie sichtlich unter der Situation leidet.
Marvin und Jennifer: Entscheidung gegen den Ausstieg
Am Ende kommt es zwar nicht zum angekündigten Abgang – doch das Vertrauen ist angeschlagen, und die Diskussionen im Haus reißen nicht ab. Ob das Paar dem gefürchteten „Sommerhaus-Fluch“ entkommt oder ob die Beziehung am Druck zerbricht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.