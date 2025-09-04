Sommerhaus der Stars 2025: “Hasskalation” - Hier eskaliert der Zoff gerade am schlimmsten

Das ist keine Überraschung, hat der berühmte Sommerhaus-Fluch in den vergangenen Jahren doch schon einige Beziehungen betroffen. Und dieses Jahr scheint keine Ausnahme darzustellen. Tara und ihr Liebster Dennis Lodi, die auf er ungewöhnlichem Wege zusammengefunden haben, streiten sich wegen ihres Alkoholkonsums. Besonders ernst ist es aber bei Edda und Michael, die sich im vergangenen Jahr bei "Ex on the Beach" kennengelernt haben. "Wir streiten uns hier nur. Wir diskutieren. [...] Wir können unsere Koffer packen und uns hier verpissen. Und dann trennen wir uns. Es geht nicht mehr", erklärt Michael seiner Freundin. Das endgültige Liebes-Aus?