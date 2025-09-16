„Sommerhaus der Stars“ 2025: Noch eine Trennung? ER packt aus
Puh, das „Sommerhaus der Stars“ sorgt nicht nur im TV für viel Furore. Auch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Hat sich noch ein Paar getrennt?
Das Logo von "Das Sommerhaus der Stars"
Die Fans haben ein Jahr lang auf die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ gewartet – und sie werden nicht enttäuscht. Zoff, Tränen und ein freiwilliger Ausstieg – die Paare in diesem Jahr wissen, wie man für Schlagzeilen sorgt. Doch nicht nur vor der Kamera knallt es gewaltig. Auch dahinter scheint es ordentlich zu brodeln. Denn mittlerweile sollen sich zwei Paare getrennt haben!
Ex-DSDS-Star gießt Öl ins Feuer
Der ehemalige DSDS-Kandidat und Kumpel von Walentina Doronina, Fatih Yüksel, gießt aktuell Öl ins Feuer. Bei Instagram schreibt er augenzwinkernd zu einem Reel: „POV: Du trinkst deinen Iced Blueberry Chai Latte & siehst das S droppen, dass 1 Paar sich im Sommerhaus getrennt hat – obwohl es schon 2 sind …“ Moment mal, wie bitte?
Dazu schreibt er im Kommentar noch: „Fam, haltet eure Drinks fest – das ‘Sommerhaus der Stars’ steht in den Startlöchern und ich sag’s euch: Der Tea ist heißer als je zuvor. Ich weiß, wer sich getrennt hat, warum es geknallt hat und welche Dramen bald explodieren. Und glaubt mir: Ihr könnt euch das nicht ausmalen – es ist zu krass.
Bin wirklich geschockt, wie skrupellos manche Menschen sind …“
Fatih spielt in seinem Reel auf die vermeintliche Trennung von Edda Pilz und Micha Klotz an. Ex-Sommerhaus-Gewinner Sam Dylan (40) hat zuletzt für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. So soll sich ein Paar getrennt haben – und es ist sogar die Rede von einem neuen Partner. Edda selbst sorgte zuletzt für Wirbel, als sie bei Instagram erklärte: „Ich hätte mit dieser Beziehung auf jeden Fall nicht ins ‘Sommerhaus’ gehen dürfen.“ Kein Wunder also, dass die Fans überzeugt davon sind, dass es die beiden getroffen hat.
Nächste Trennung – doch bei wem?
Doch welches ist das zweite Paar, dessen Beziehung nun in die Brüche gegangen sein soll? Die Frage lässt der Influencer offen. Dabei könnte es bei einigen Paaren schwierig werden. Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) mussten beispielsweise schon durch einige Höhen und Tiefen gehen, waren sogar schon für einige Monate getrennt. Konnten sie das „Sommerhaus” überstehen oder hat die Show für das endgültige Aus gesorgt?
Oder hat es den Trash-Star Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina getroffen? ER flirtet gerne im TV, sie gibt im „Sommerhaus“ ihr Debüt – eine Bewährungsprobe für die Liebe.
Wen es getroffen hat und ob es überhaupt wirklich eine zweite Trennung gibt – das wird sich noch zeigen. Davon ist vor allem Fatih überzeugt: „Mit der Zeit kommt alles ans Licht… und guess what? Ich bin der, der das Licht anmacht.“ Wir sind gespannt…