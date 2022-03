"Sommerhaus der Stars": Die ersten Kandidaten wurden enthüllt!

Kader Loth soll zu den diesjährigen Kandidatinnen im "Sommerhaus der Stars" gehören. Die Beauty hat schon viel Reality-TV-Erfahrung: So war sie unter anderem schon in "Die Alm" oder auch im Dschungelcamp - Kameras rund um die Uhr ist der TV-Star also gewöhnt. Mit ihrem Ehemann Ismet Atli will sie nun um die Siegprämie von 50.000 Euro kämpfen.