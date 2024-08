Mike Cees: Endgültiges TV-Aus? "Haben alles versucht"

Im Reality-TV hat Mike Cees in den vergangenen Jahren für jede Menge Aufsehen und Trouble gesorgt. Der DJ und Eventmanager startete in der schweizerischen Ausgabe von "Die Bachelorette" 2020 seine TV-Karriere, war außerdem als Verführer bei "Temptation Island" dabei. Doch erst durch seine Ehe mit Michelle Monballijn und der gemeinsamen Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" 2021 wurde er endgültig bekannt. Den Eindruck, den er dabei hinterließ, war allerdings nicht sonderlich positiv.

Für sein Verhalten im "Sommerhaus" erntete er jede Menge Kritik. Auch die Beziehung musste leiden. Michelle und Mike begaben sich danach sogar in Paartherapie. Mittlerweile sind die beiden getrennt – Rosenkrieg inklusive. Für das Ex-Paar ging es 2024 zu "Prominent getrennt" und auch dort ging das Drama weiter. Mit seinem Verhalten in den TV-Shows hat sich Mike massiv ins Aus befördert und das bekommt er stark zu spüren, wie er nun zugeben muss.