Edda Pilz macht Schluss – mit ihrer Reality-TV-Karriere und vielleicht auch mit Michael? Während im „Sommerhaus der Stars” gerade erst die neue Staffel angelaufen ist, erlebt sie im wahren Leben ihre wohl größte Challenge: Öffentlich vorgeführt – und das von niemand Geringerem als ihrem eigenen Freund Michael. In Sam Dylans Show „ICONIC DRAMA” wird ihre Tränen-Story auf der Leinwand abgespielt, während Michael an Sams Seite lacht. Für Edda ein Verrat, der alles verändert. Nun will sie nicht nur aus dem TV aussteigen, sondern auch Anzeige erstatten!