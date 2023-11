"Sommerhaus der Stars"-Vanessa & Aleks: Jetzt reden sie über ihren "Tiefpunkt der Beziehung!"

Die diesjährige Staffel "Das Sommerhaus der Stars" hat schon so einige Beziehungen auf die Probe gestellt. Die einen sind näher zusammen gewachsen, die anderen sind getrennte Wege gegangen. In der zehnten Folge der diesjährigen Staffel musste auch fast die Beziehung von Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic dran glauben. Das Format wollte den übrigen Pärchen etwas Gutes tun und ließ sie sich gegenseitig Liebesbriefe schreiben. Dies sorgte in der Drama umwogenen Sendung für einige Schmetterlingsgefühle. Nur bei einem sollte es nicht so richtig hinhauen. Aleks fand nicht die passenden Worte, um seine Liebe zu Partnerin Vanessa richtig auszudrücken. Aus einem romantischen Liebesgeständnis wurde somit fast ein Trennungsgrund. Jetzt erklärt das Reality-Sternchen, warum er nichts Gescheites zu Papier brachte.