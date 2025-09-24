„Sommerhaus“- Eklat eskaliert:Jetzt teilt Tara Tabitha richtig aus!
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Tara Tabitha in den Fokus drängen möchte. Warum gerade jetzt wegen ihr im „Sommerhaus der Stars“ die Fetzen fliegen …
Reality-TV-Teilnehmerin, Influencerin und Model Tara Tabitha am roten Teppich der Vienna Awards for Fashion and Lifestyle Galanacht 2023 in der Wiener Hofburg.
© Imago/SEPA.Media
Zoff-Alarm im Promi-Haus! Dass Tara Tabitha kein Blatt vor den Mund nimmt, hat sie schon öfter bewiesen – doch in der aktuellen Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ zieht die Reality-Queen alle Register.
Warum Taras Akzent zu ihrer Last wird!
In der letzten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ machte sich Silva über Tara Tabithas österreichischen Akzent lustig – mit einem nachgesungenen Alpen-Schlager und null Verständnis für Taras Kritik an seinem rücksichtslosen Verhalten. Die 32-Jährige fühlte sich provoziert – und die Diskussion eskalierte blitzschnell.
Tara gegen Silva – und plötzlich auch Dennis mittendrin!
Ihr Freund Dennis Lodi versuchte, sich einzumischen – und das brachte Silva endgültig auf die Palme. Statt Deeskalation folgte der nächste Tiefschlag: Furz-Vorwürfe, Nackt-Tanz und Busch-Gate! Silva ließ kein Fettnäpfchen aus – und Tara? Die platzte vor Wut: „Dumme Sau!“ – knallte sie ihm an den Kopf.
Doch damit nicht genug. Dennis machte seiner Wut ebenfalls Luft – und zwar mit Kampfansage:
„Ich schwöre dir, ich mach’ Silva zu meinem Lackaffen!“
Autsch – das saß!
Jetzt schießt Tara online zurück!
Doch Tara wäre nicht Tara, wenn sie nicht noch einen obendrauf setzen würde: Auf Instagram reagiert sie öffentlich auf einen Beitrag von Stefanie Schanzleh, die sich dort als Mobbing-Gegnerin inszeniert.
Tara kontert knallhart:„Dann fang mal bei deinem Mann an, der ständig meinen Akzent nachäfft, oder Dennis runtermacht – obwohl er selber furzt, nackt rumtanzt und in den Busch pisst. Oder bei dir selbst, die Dennis seit Tag 1 ständig grundlos attackiert, hmmm, ah ja.“
Boom! Die Reality-Queen lässt keine Zweifel offen: Sie hat genug – und spielt jetzt öffentlich zum Gegenschlag auf.
Eigentor oder echter Statement-Move?
Ob sich Tara mit ihrem Kommentar ins Aus schießt und ob Silva und Stefanie bald kontern werden – das sehen wir schon am Dienstag, dem 30. September, um 20:15 Uhr bei RTL, wenn die nächste Folge „Das Sommerhaus der Stars“ über die Bildschirme flimmert.