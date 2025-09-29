„Sommerhaus“-Nachrücker: Dieses Paar zieht ein und sorgt für neues Drama

Wie schon in den vergangenen Staffeln setzt RTL auch 2025 auf einen Nachrücker-Einzug. Das Publikum darf sich auf ein echtes Comeback freuen: Sarah Joelle Jahnel (36), bekannt aus DSDS und dem Dschungelcamp, kehrt in die Reality-TV-Landschaft zurück – gemeinsam mit ihrem bislang unbekannten Freund Ersin. Die beiden ziehen als neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“ ein und bringen garantiert frischen Wind in die Gruppe.