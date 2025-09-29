„Sommerhaus“-Nachrücker: Dieses Paar zieht ein und sorgt für neues Drama
Das „Sommerhaus” bekommt ein neues Kandidatenpaar – und dieses dürfte das Haus nochmal extrem aufmischen.
Ins „Sommerhaus” zieht ein neues Paar ein.
© RTL
In „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 geht es wieder rund! Bereits zum Start der neuen Staffel sorgte das beliebte Reality-Format für unerwartete Wendungen und reichlich Gesprächsstoff. Nach dem vorzeitigen Aus von Hanka Rackwitz (56) und Freund Pierre wähnten sich die anderen Kandidaten zunächst in Sicherheit. Jetzt steht fest: Der Auszug hat doch noch Folgen.
Überraschender Auszug und neues Kapitel
Gleich bei der ersten Nominierungszeremonie kam es zum Eklat: Dschungelcamp-Star Hanka Rackwitz und ihr Partner Pierre erklärten überraschend ihren freiwilligen Ausstieg. Dieser spektakuläre Schritt bedeutete für gleich zwei andere Paare das rettende Weiterkommen, denn sie mussten nicht wie geplant im Exit-Game um den Verbleib im „Sommerhaus“ bangen. Doch damit enden die Überraschungen nicht: RTL sorgt mit Nachschub für zusätzliche Spannung!
Sarah Joelle Jahnel und Ersin sind die neuen Nachrücker
Wie schon in den vergangenen Staffeln setzt RTL auch 2025 auf einen Nachrücker-Einzug. Das Publikum darf sich auf ein echtes Comeback freuen: Sarah Joelle Jahnel (36), bekannt aus DSDS und dem Dschungelcamp, kehrt in die Reality-TV-Landschaft zurück – gemeinsam mit ihrem bislang unbekannten Freund Ersin. Die beiden ziehen als neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“ ein und bringen garantiert frischen Wind in die Gruppe.
Das Paar ist dabei auf ganz unterschiedliche Weise erfahren: Während Sarah Joelle bereits mehrfach Reality-TV-Luft geschnuppert hat, gibt Ersin mit dem Format sein Fernsehdebüt. Wie er mit dem Scheinwerferlicht klarkommt, bleibt abzuwarten – vor allem, da in der aktuellen Staffel eine ganz besondere Dynamik herrscht.
Vorschau verspricht Drama: Zoff um Liebe und Vertrauen
Bereits das Vorschau-Video bei rtl.de deutet an, dass mit Sarah und Ersin die nächste Ladung Reality-Drama ins Haus steht. Sarah Joelle äußert sich unmissverständlich: „Ich vertraue keinem Mann“ und bemerkt außerdem, dass monogame Beziehungen heutzutage „extrem selten“ seien.
Ob und wie sich diese Aussagen auf Sarahs eigene Partnerschaft mit Ersin auswirken, bleibt spannend – die Zuschauer dürfen sich in jedem Fall auf interessante Entwicklungen und neue Allianzen freuen.
Wann sind Sarah und Ersin im TV zu sehen?
Der Einzug von Sarah Joelle Jahnel und Freund Ersin ins „Sommerhaus” ist für Folge 5 geplant.
Bei RTL+ steht Teil 1 der neuen Folge ab dem 30. September um Mitternacht zum Stream bereit.
Der zweite Teil folgt am 7. Oktober, ebenfalls ab 0 Uhr auf RTL+.
Im klassischen TV müssen Fans sich ein wenig gedulden: Am 7. Oktober pausiert „Das Sommerhaus der Stars“ wegen eines „Wer wird Millionär?“-Specials mit Günther Jauch. Weiter geht es dann eine Woche später zur gewohnten Sendezeit.
Frischer Wind für das „Sommerhaus der Stars”
Mit dem Einzug von Sarah Joelle Jahnel und Ersin verspricht die „Sommerhaus”-Staffel 2025 neu entfachte Emotionen, Streit und möglicherweise auch überraschende Liebesbekenntnisse. Es bleibt in jedem Fall spannend.