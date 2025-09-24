Der große Rauswurf bleibt in Folge 3 zwar aus, doch das gefürchtete „Stimmungsbarometer“ sorgt für Zündstoff: Dennis und Tara sowie Jochen und Tina kassieren die meisten Stimmen. Auch Edda und Micha werden nicht verschont – sogar aus den eigenen Reihen hagelt es Kritik. Lina und Ryan können aufatmen, sie sind fürs Erste sicher. Doch die Frage bleibt: Wer muss in Folge 4 gehen?