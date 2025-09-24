Sommerhaus der Stars 2025: Welches Paar packt die Koffer in Folge 4?
Die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt schon in den ersten Folgen für Drama. Doch wer musste als Erstes gehen – und wer ist noch im Rennen?
Die Nominierung hat es auch in Folge 4 im „Das Sommerhaus der Stars” in sich!
© RTL
„Das Sommerhaus der Stars“ ist 2025 in die zehnte Staffel gestartet – und wie gewohnt stehen Zoff, Tränen und Eskalationen auf der Tagesordnung. RTL hat auch in diesem Jahr wieder einen Cast zusammengestellt, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Mit dabei sind Reality-Stars, Influencer:innen, Schauspieler:innen und Musiker:innen, die alle um den Sieg und das Preisgeld von 75.000 Euro kämpfen.
„Sommerhaus der Stars“ 2025, Folge 4: Ab in die Exit-Challenge!
Die Promi-Paare liefern sich ein erbittertes Duell um Macht und Sicherheit. Diesmal steht eine besonders brisante Nominierungsrunde an: Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen sichern sich mit vollem Körpereinsatz in der „Matsch-Challenge“ nicht nur die begehrte Immunität, sondern dürfen auch noch einem anderen Paar den Schutz entziehen.
Ihre Wahl fällt auf Lina Baumann und Ryan Wöhrl – und plötzlich stehen die beiden wieder voll im Fokus der anderen Bewohner und kassieren einige Stimmen bei der Nominierung.
Auch Tara Tabitha und Dennis Lodi, sowie Jochen und Tina Horst, landen auf der Abschussliste. Danach wird es richtig spannend: Lina und Ryan dürfen entscheiden, gegen wen sie in die Exit-Challenge ziehen – und wählen prompt Tara und Dennis als Gegner.
In dieser Folge bleibt der große Exit jedoch aus! Die Entscheidung, wer tatsächlich seine Koffer packen muss, fällt erst im alles entscheidenden Showdown der nächsten Episode. Wer wird das Sommerhaus verlassen – Tara und Dennis oder Lina und Ryan?
„Sommerhaus der Stars“ 2025, Folge 3: Welche Allianz kann sich durchsetzen?
Nach Hankas freiwilligem Ausstieg in Folge 2 kocht die Stimmung im Sommerhaus über. Plötzlich steht Ryan im Fokus – und das ausgerechnet wegen Micha, seinem einstigen Verbündeten, der sich nun der anderen Allianz angeschlossen hat. Nun heißt es: Aussage gegen Aussage! Wer zieht hier wirklich die Fäden?
Der große Rauswurf bleibt in Folge 3 zwar aus, doch das gefürchtete „Stimmungsbarometer“ sorgt für Zündstoff: Dennis und Tara sowie Jochen und Tina kassieren die meisten Stimmen. Auch Edda und Micha werden nicht verschont – sogar aus den eigenen Reihen hagelt es Kritik. Lina und Ryan können aufatmen, sie sind fürs Erste sicher. Doch die Frage bleibt: Wer muss in Folge 4 gehen?
„Sommerhaus der Stars“ 2025, Folge 2: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre steigen aus
Achtung Spoiler: Überraschung in Folge 2 von „Das Sommerhaus der Stars“: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre entschließen sich dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen. Vorausgegangen war ein Streit Tommy Pedroni und Lästereien der anderen Kandidaten. Am Ende hielt es Hanka, die seit vielen Jahren unter Zwangsstörungen leidet, im Haus nicht mehr aus. Nur drei Tage war das Paar vor Ort, bis es die Koffer packte.
„Sommerhaus der Stars” 2025, Folge 1: Erste Spiele und Nominierungen
Zum Auftakt ziehen die Paare ins berühmte Haus in Bocholt ein. Schon kurz nach dem Einzug zeichnen sich erste Konflikte ab: Vor allem Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh geraten in Diskussionen, auch Jochen Horst und Ehefrau Tina stehen schnell im Mittelpunkt hitziger Gespräche.
Im ersten Spiel müssen die Promis in schwindelerregender Höhe über Schaukeln hangeln und gleichzeitig Fragen beantworten. Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sichern sich dabei den Schutz vor der ersten Nominierung. Für die übrigen Paare bleibt es spannend – denn die Nominierung entscheidet am Ende, wer gehen muss.
Wer ist nach Folge 1 raus?
Achtung, Spoiler: In Folge 1 gibt es noch keinen Rauswurf. Zwar werden die ersten Nominierungen vorbereitet, doch die Entscheidung, welches Paar die Koffer packen muss, fällt erst in Folge 2. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis das erste Paar das Haus verlässt.
Diese Paare kämpfen um den Sieg
In der Jubiläumsstaffel sind diese Paare dabei:
Realitystar Marvin Kleinen (30) & Freundin Jennifer Degenhart (27)
„Köln 50667“-Darstellerin Louise Matejcyk (36) & Freund Pascal Zadow (28) (Nachzügler)
Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) & Partner Ersin (37)