Sommerhaus: Nominierungseklat! Diese heftigen Szenen hat RTL nicht gezeigt

Achtung, Spoiler! In Folge 7, die RTL am 12. November zeigt und die bereits jetzt bei RTL+ zu sehen ist, spitzt sich während der Nominierung die Lage dramatisch zu. Es wird gebrüllt, geschimpft, gestichelt. Besonders heftig wird es allerdings, als Gloria Glumac ihre Nominierung vorträgt. Sie wählt Emma Fernlund und Umut Tekin und nimmt in ihrer Ansprache kein Blatt vor den Mund. Das passt Umut jedoch gar nicht. Als sie während der Nominierung ein paar Schritte auf ihn zugeht, springt er aggressiv auf. Die Situation droht zu eskalieren. Sofort eilt Micha seiner Freundin zur Hilfe. Auch Lorik Bunjaku kommt dazu und versucht einzugreifen. Alles von der Szene wird den Zuschauern aber nicht gezeigt, zwischendurch schwenkt die Kamera weg.

Wie dramatisch es tatsächlich war, verrät jetzt Gloria Glumac auf Instagram selbst. Sie stellt klar: "Umut ging auf mich los!"