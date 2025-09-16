Sommerhaus der Stars 2025: Wer ist raus? Dieses Paar musste gehen
Die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt schon in den ersten Folgen für Drama. Doch wer musste als Erstes gehen – und wer ist noch im Rennen?
Hanka geht mit ihrem Partner freiwillig.
© RTL
„Das Sommerhaus der Stars“ ist 2025 in die zehnte Staffel gestartet – und wie gewohnt stehen Zoff, Tränen und Eskalationen auf der Tagesordnung. RTL hat auch in diesem Jahr wieder einen Cast zusammengestellt, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Mit dabei sind Reality-Stars, Influencer:innen, Schauspieler:innen und Musiker:innen, die alle um den Sieg und das Preisgeld von 75.000 Euro kämpfen.
„Sommerhaus der Stars” 2025, Folge 2: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre steigen aus
Achtung Spoiler: Überraschung in Folge 2 von „Das Sommerhaus der Stars”: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre entschließen sich dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen. Vorausgegangen war ein Streit Tommy Pedroni und Lästereien der anderen Kandidaten. Am Ende hielt es Hanka, die seit vielen Jahren unter Zwangsstörungen leidet, im Haus nicht mehr aus. Nur drei Tage war das Paar vor Ort, bis es die Koffer packte.
„Sommerhaus der Stars” 2025, Folge 1: Erste Spiele und Nominierungen
Zum Auftakt ziehen die Paare ins berühmte Haus in Bocholt ein. Schon kurz nach dem Einzug zeichnen sich erste Konflikte ab: Vor allem Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh geraten in Diskussionen, auch Jochen Horst und Ehefrau Tina stehen schnell im Mittelpunkt hitziger Gespräche.
Im ersten Spiel müssen die Promis in schwindelerregender Höhe über Schaukeln hangeln und gleichzeitig Fragen beantworten. Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sichern sich dabei den Schutz vor der ersten Nominierung. Für die übrigen Paare bleibt es spannend – denn die Nominierung entscheidet am Ende, wer gehen muss.
Wer ist nach Folge 1 raus?
Achtung, Spoiler: In Folge 1 gibt es noch keinen Rauswurf. Zwar werden die ersten Nominierungen vorbereitet, doch die Entscheidung, welches Paar die Koffer packen muss, fällt erst in Folge 2. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis das erste Paar das Haus verlässt.
Diese Paare kämpfen um den Sieg
In der Jubiläumsstaffel sind diese Paare dabei:
Realitystar Marvin Kleinen (30) & Freundin Jennifer Degenhart (27)
„Köln 50667“-Darstellerin Louise Matejcyk (36) & Freund Pascal Zadow (28) (Nachzügler)
Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) & Partner Ersin (37)