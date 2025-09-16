Jochen Horst & Ehefrau Tina: Neue Liebe nach Skandal-Ehe – Die ganze Wahrheit!

Jochen Horst zählt zu den beliebtesten deutschen Schauspielern und ist mittlerweile auch Reality-Star. Seit seinem Durchbruch in „Balko“ war er in zahlreichen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen zu sehen – auch international konnte er überzeugen. Im Jahr 2024 stand er dann durch ein ganz anderes TV-Projekt im Rampenlicht: Bbei „Promi Big Brother“ schaffte er es bis ins Finale. Nur ein Jahr später folgt nun das nächste mediale Abenteuer im „Sommerhaus der Stars“ – begleitet von seiner Ehefrau Tina. Doch sie ist nicht die erste Frau an seiner Seite.