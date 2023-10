Sonja Zietlow: Blutige Beichte! Damit schockiert sie alle

Ein bisschen nachgeholfen – okay, das ist untertrieben. Ein bis zwei Mal pro Jahr lässt die ehemalige Lufthansa-Pilotin sich Botox spritzen oder mit Hyaluron behandeln. Dann macht sie im Winter regelmäßig eine Meso und Carboxy-Therapie. Was das ist? Bei der Mesotherapie werden verschiedene Vitamine, Wirkstoffe und Medikamente unter die Haut gespritzt, bei der Carboxytherapie lediglich Kohlendioxid. In der Anti-Aging-Medizin spricht man auch von Fett-weg- oder Cellulite-weg-Spritzen.

Doch das ist noch nicht alles. Ihre Nasolabialfalte (zwischen Nasenflügel und Mundwinkel) ließ sie mit Hyaluron verschwinden. „Dann habe ich mir Blut abnehmen lassen, das in einem aufwendigen Verfahren zu einer Creme verarbeitet wurde“, erzählt sie ganz offen. Sie meint damit offensichtlich das sogenannte "Vampir-Facelifting".

Wir ziehen den Hut vor der TV-Frau, dass sie so mutig ist und zu den Eingriffen steht. Wie heißt es so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Und eines muss man ja auch zugeben: Das jugendliche Aussehen steht Sonja Zietlow echt gut...