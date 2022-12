Sonya Kraus: "Mein entschlossener Positivismus resultiert aus einer tiefen Traurigkeit."

In der Zeit der Trauer war vor allem Sonyas Oma ein Trostspender. Dank ihr hat die heute 49-Jährige vor allem auch schöne Erinnerungen an ihre Kindheit. "Ich denke an den Garten meiner Oma. Die hat auf dem Land gelebt und hatte einen riesigen Garten mit Obstbäumen und Gemüse, vielen Blumen und Ecken, die man untersuchen konnte. Das war pures Glück."

Auf diese Weise erkannte Sonya schon früh, dass auch wieder schöne Momente kommen können – auch, wenn man so einen großen Verlust erlitten hat. "Mein entschlossener Positivismus resultiert aus einer tiefen Traurigkeit", davon ist sie fest überzeugt. "Irgendwie hat mich das dazu gebracht, zu entscheiden: Das Leben ist so kurz und kann so schnell vorbei sein, deswegen möchte ich es mit beiden Händen ergreifen."

Und dieser pure Optimismus ist es wohl auch, der ihr jetzt die nötige Kraft gibt. Denn im September 2021 erhielt Sonya Kraus die schockierende Diagnose Brustkrebs. Daraufhin ließ sich die Moderatorin die Brüste amputieren und unterzog sich einer Chemotherapie. Trotz alledem strahlt sie weiterhin und gibt sich tapfer: "So eine Situation ist so, wie sie ist, und man muss einfach das Beste daraus machen."

Vor allem für ihre Söhne will sie tapfer bleiben: "Mein Kleiner hatte Verlustängste. Das war für mich eine Motivation, noch stärker zu sein. Mir jeden Tag, egal ob Wimpern noch da waren, ob Haare noch da waren, Make-up zu benutzen, ein Gesicht zu malen. Damit ich aussehe wie ein Mensch und nicht wie ein Chemo-Zombie. Ich wollte ihnen zeigen: Pass auf! Es geht weiter, es ist nicht das Ende." Wenn sie wieder vollständig gesund ist, will die Moderatorin weniger arbeiten und noch mehr genießen. Das Leben hat ihr bereits mehrfach gezeigt, wie wichtig das ist.